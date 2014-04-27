В Грузии начали вербовать наемников для отправки на Украину
Фото: Игорь Чекачков / РИА Новости Бывший начальник личной охраны экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдиа Гоча Бахия начал набор добровольцев из числа местных националистов для участия в борьбе с пророссийскими активистами на Украине. Об этом в воскресенье, 27 апреля, сообщает газета "Известия". Источник издания в грузинском парламенте сообщил, что вербовка проходит преимущественно в Тбилиси. Он также отметил, что в основном вербуется либо молодежь, еще не определившаяся в своих политических взглядах, либо участники близких к радикальным группировок и бандформирований антироссийского толка. Финансирование операции осуществляет грузинское НПО "Свободная зона" и партия "Единое национальное движение", являвшаяся правящей партией в период, когда пост президента занимал Михаил Саакашвили. В "Свободной зоне" и "Едином национальном движении" эту информацию комментировать отказались. Выступления пророссийских активистов на юго-востоке Украины начались в марте 2014 года, вскоре после смены власти в стране, последовавшей за акциями протеста сторонников евроинтеграции. Митингующие отказались признать новое руководство страны и потребовали проведения референдума о самоопределении. В ряде городов были захвачены здания городских советов, управлений МВД и СБУ. Украинские власти в ответ объявили о проведении "антитеррористической операции" на территории Донецкой области.