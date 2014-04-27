Полицейские Костанайской области распространили фоторобот предполагаемого похитителя семилетней Виктории Ганя в городе Рудный, сообщает газета "Костанайские новости". Виктория Ганя. ©ПС ДВД Костанайской области Виктория Ганя. ©ПС ДВД Костанайской области Фоторобот был составлен местным Рудненским художником со слов подружки пропавшей девочки, которая видела похитителя. Между тем поиски пропавшей девочки не прекращаются уже третьи сутки. В поисках задействованы как силы полицейских, военных и других специальных подразделений, так и огромное количество волонтеров из разных городов и близлежащих к Рудному районов. seuWqypuCNE Напомним, семилетняя Виктория Ганя пропала со двора своего дома 24 апреля. Она была одета в куртку желтого цвета, фиолетовые колготки, на голове у нее был платок белого цвета с черными вставками, а на ногах - кроссовки серого цвета. Похищение ребенка мог совершить мужчина 30-35 лет, рост - средний, внешность - европейская, одет в кожаную куртку черного цвета и синие джинсы, на которых имеется цепочка. С информацией о пропавшей девочке и подозреваемом полиция просит обращаться по телефонам: 102, 8(714-2) 52-60-22, 52-60-21 и 8(714-31) 45252, 44893.