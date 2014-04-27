Иллюстративное фото с сайта court.gov.ua Иллюстративное фото с сайта court.gov.ua Бурлинским районным судом вынесен приговор Р. ХАЛЕЦКОМУ, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ст.296 ч.2 УК РК - "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". Мужчине назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении. А также возмещение морального ущерба потерпевшим в один миллион тенге. В октябре 2013 года на трассе Подстепное-Федоровка  водитель «Ауди» Р. ХАЛЕЦКИЙсбил мужчину и женщину, которые на обочине производили замену колеса своего автомобиля. Мужчина получил ушибы, а вот женщина от полученных тяжких телесных повреждений скончалась в реанимационном отделении районной больницы Как показала экспертиза, в крови Халецкого был обнаружен алкоголь. Свою вину подсудимый признал частично: по его словам, он выпил бутылку пива только после того, когда произошла трагедия, и он находился в шоковом состоянии. Он также сообщил суду, что в 2013 году был лишен водительских прав на два года за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и поэтому, решив съездить в гости в село Долинное, он одолжил «Ауди» у своего друга. Между тем пострадавший  С. МАСАГАЛИЕВ - гражданский муж погибшей Д. ШАРИПОВОЙ - заявил в суде, что ХАЛЕЦКИЙ был выпивший еще за рулем, поскольку когда он попросил помочь перенести супругу, тот ничего не соображал и от него резко несло алкоголем. Это также подтвердил и автоинспектор, прибывший на место ДТП.  Родственники погибшей женщины помимо реального наказания потребовали с подсудимого 3 миллиона тенге в качестве морального ущерба. Гражданский иск суд удовлетворил частично. ХАЛЕЦКОМУ было назначено лишение свободы сроком на 4 года и 6 месяцев в колонии-поселении. По словам  его родных, они намерены подавать аппеляцию, и что хотя вина доказана полностью, приговор слишком суров - у подсудимого  осталось двое малолетних детей. И что решить дело можно было бы и мирным путем, однако родственники погибшей за все время, пока шел процесс, ни разу не захотели встретиться ни с ХАЛЕЦКИМ, ни с его родными.