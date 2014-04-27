- Сегодня у нас праздник в преддверии 1 мая и мы назвали его "Под единым шаныраком". И вот мы вышли с небольшой акцией сюда, чтобы получить пожелания от уральцев к 1 мая. До этого у нас было небольшое театрализованно-развлекательное мероприятие с песнями, танцами и поговорками. Потом мы сделали символ дружбы - голубя, и с голубями пришли сюда. Дети, которые здесь находятся, - это все участники Ассамблеи народа Казахстана детского крыла "Арай", - рассказала