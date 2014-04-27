По словам очевидцев, Toyota Land Cruiser направлялась по Чагано-Набережной в сторону "Жазиры". По непонятным причинам джип выскочил на встречную полосу и врезался в световую опору. От удара столб упал, а световые провода свисали до земли. Водителя госпитализировали с места ЧП на скорой помощи. На место ДТП прибыли сотрудники УАП ДВД ЗКО. Они оцепили место происшествия, чтобы люди не пострадали от свисающих проводов, ожидая приезда дознавателей.