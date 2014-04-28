Иллюстративное фото с сайта ru.tsn.ua Иллюстративное фото с сайта ru.tsn.ua В Атырау найден мертвым начальник Исатайского РОВД Алтынбек Кубайдуллин, на которого ранее завели уголовное дело за взятку черной икрой и который несколько дней назад сбежал из больницы, сообщает портал "Ак Жайык" со ссылкой на собственные источники. По данным издания, тело 32-летнего майора полиции обнаружили днем 27 апреля на одном из строящихся объектов по улице Гурьевской. По предварительной версии, мужчина совершил самоубийство с помощью веревки. "Неожиданная смерть полицейского уже порождает немало слухов, вплоть до того, что его якобы повесили или даже застрелили. Многое прояснится после судебно-медицинской экспертизы", - пишет издание. В поселке Индерборский у покойного полицейского осталась семья - родители, жена и трое малолетних детей. Напомним, 21 апреля в Атырау финансовые полицейские задержали Кубайдуллина при получении взятки в размере 250 тысяч тенге и трех килограммов черной икры. Начальник райотдела полиции обещал за мзду покровительство браконьерам. В ходе допроса мужчине стало плохо и его доставили в больницу. После получения медицинской помощи полицейский покинул лечебное учреждение и скрылся в неизвестном направлении.