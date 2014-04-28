Иллюстративное фото с сайта www.yugopolis.ru Иллюстративное фото с сайта www.yugopolis.ru Это уже второй случай, когда уральцам приходят большие счета за "секс по телефону". Александр ЗАЙЦЕВ, поведясь на заманчивое предложение - секс по телефону, наговорил на 775 600 тенге. - 18 января мне из «Казахтелекома» позвонили и сказали, что моя задолженность составляет 693 тыс. тенге. Мы с сыном сразу же пришли в офис, чтобы узнать почему диспетчера не позвонили и не предупредили про задолженность. Директор «Казахтелекома» сказал, что они не обязаны оповещать о задолженности в середине месяца, делают они это в последних числах. Мой сын восемь дней разговаривал с девушкой из Караганды по телефону. В агентстве, куда звонил мой сын, говорили, что звонок с России платный, а по Казахстану бесплатный. Позже выяснилось, что номер, на который звонил сын, оформлен на ИП "Красота". Александр не отрицает свою причастность к огромному счету, - рассказала мама Александра - Валентина ЗАЙЦЕВА. По словам Валентины ЗАЙЦЕВОЙ, сын рассказывал ей, что по телефону познакомился с приятной девушкой, и что их разговоры бесплатны. Сейчас женщина подала заявления в ДВД, финполицию и прокуратуру на ИП "Красота". Напомним, в начале апреля житель ЗКО получил счет на 900 тысяч тенге за "секс по телефону". Как выяснилось, виртуальной услугой воспользовался его сын. Компания «Казахтелеком» взыскала деньги через суд.