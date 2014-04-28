Иллюстративное фото с сайта nnm.me Иллюстративное фото с сайта nnm.me Воспитателя детского сада заподозрили в издевательстве над детьми, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области. "Жительница Павлодара обратилась в полицию с заявлением, в котором сообщила о том, что, приведя пятилетнего сына из детского сада домой, обнаружила на его теле ссадины. Со слов мальчика, воспитательница говорила детям, что у нее есть волшебная коробка с уколами и если они не будут днем спать, то она их уколет. Мама заподозрила, что воспитатель применила к ее сыну что-то подобное, и у него появились ссадины", - рассказали в полиции. По словам полицейских, ребенку была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая в итоге подтвердила подозрения его родителей. "Установлено, что ссадины на теле мальчика образовались от удара тупым предметом. Но эксперты также не исключили и вероятность уколов. Поскольку статья "Причинение легкого вреда здоровью" исключена из Уголовного кодекса и переведена в разряд административных, материалы дела в отношении воспитательницы переданы в административный суд", - отметили в полиции. Между тем подозреваемый в издевательствах над детьми педагог вины своей не признает, а запугивание детей уколами называет лишь психологическим приемом. Тем временем руководство детского сада, не дожидаясь итогов судебного разбирательства, уже уволило двух своих сотрудников. По словам родителей детей, после этого инцидента они настояли на установке камер видеонаблюдения в группе. Видеонаблюдением охвачены также коридоры дошкольного учреждения.