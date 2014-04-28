Новый пятиэтажный дом расположен в новом микрорайоне между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов. Ключи от новых квартир новоселам вручали. - Мы очень рады, что получили двухкомнатную квартиру, - говорит. - С мужем поженились 7 лет назад, у нас двое детей, сын и дочь. До этого мы жили с родителями. Но, прочитав про программу «Доступное жилье-2020», решили попробовать, собрали документы и вот теперь получили свое жилье. Платить будем за квартиру 30 тысяч тенге в месяц в течение 8 лет. Согласитесь, это очень дешево. Район очень хороший, здесь есть и новая поликлиника, и школа рядышком. Мы просто счастливы. Подрядчиком новостройки стал ТОО «Алтим». В новом 90-квартирном доме шестьдесят однокомнатных квартир и 30 двухкомнатных. Общая площадь жилого здания составляет 4682,17 кв. метров, стоимость дома обошлась в 472,199 млн тенге. За период с декабря 2013 года по февраль 2014 года в Уральске были сданы 8 домов, из них три для жителей, стоящих в очереди на получение жилья, три дома для молодых семей и два по линии «Жилстройсбербанка». То есть около 800 семей стали хозяевами новостроек в рамках программы «Доступное жилье-2020».