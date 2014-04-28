Иллюстративное фото с сайта lustration-kz.org Иллюстративное фото с сайта lustration-kz.org По факту смерти беглого полицейского в Атырауской области назначены экспертизы, об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказала руководитель пресс-службы ДВД области Гульназира Мухтарова. "По факту обнаружения тела 32-летнего начальника Исатайского РОВД Алтынбека Кубайдуллина назначены проверочные мероприятия и судебно-медицинская экспертиза. Других подробностей пока нет", - сказала по телефону Мухтарова. По сообщению министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, начальник РОВД, найденный мертвым в Атырау, не имел нареканий со стороны руководства. В ходе брифинга в СЦК, глава МВД сообщил, что он может ссылаться пока лишь на ту информацию, которую ему предоставили в финансовой полиции. "Они провели операцию по его задержанию, задержали его, допрашивали, потом сказали, что ему плохо, привезли его в больницу, оставили его там с охраной, и каким-то образом он ушел. И вот вчера мы нашли его тело. Сейчас проводим судебно-медицинскую экспертизу", - сказал Касымов, комментируя произошедшее. При этом, отвечая на вопрос, имел ли погибший нарекания со стороны руководства, он ответил, что нет. "Нет. Он назначен был в прошлом году в мае месяце", - заявил он. Министр добавил, что специальный прокурор проведет свое расследование. Напомним, накануне СМИ распространили информацию о том, что майор полиции найден повешенным на одном из строящихся объектов по улице Гурьевской. По предварительной версии, мужчина совершил самоубийство. Напомним, Кубайдуллина задержали по подозрению в получении взятки в размере 250 тысяч тенге и трех килограммов черной икры. Однако на допросе ему стало плохо, и его доставили в больницу, откуда тот сбежал.