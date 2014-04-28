- Каждый житель области может отдать свой голос в пользу врача, который, по его мнению, достоин этой номинации, - рассказывает заместитель начальника управления здравоохранения ЗКО Маншук АЙМУРЗИЕВА. - Для этого необходимо на номера: 87058727764 или 87023715586 отправить слово «Спасибо», указать фамилию, имя, отчество врача и регион. Например: «Спасибо», Ф.И.О. г. Уральск. Стоимость SMS-сообщений в соответствии с тарифами, установленными вашими операторами. Победители будут определены путем набора наибольшего голоса, результаты будут оглашены в день медицинского работника. Выбирать будут лучшего врача от города и районов.