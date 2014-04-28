Иллюстративное фото с сайта www.sq.com.ua Иллюстративное фото с сайта www.sq.com.ua По факту убийства исполняющего обязанности заместителя начальника финансовой полиции Северо-Казахстанской области арестовано три человека, в том числе киллер, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на министра внутренних дел Калмуханбета Касымова. "Я могу доложить вам, что на сегодняшний день по этому делу арестовано три человека: основной киллер, промежуточный заказчик и лицо, которое предоставило оружие. Все остальное после суда", - сказал Касымов в ходе брифинга в СЦК. Напомним, исполняющий обязанности замглавы финпола СКО был убит вечером 24 декабря 2013 года в Петропавловске. В майора произвели пять выстрелов, один из них - контрольный в голову. 41-летнего Жандоса Ахметова убили в подъезде собственного дома. Ранее сообщалось, что арестованы двое подозреваемых в убийстве.