Отец Алтынбека Кубайдуллина Калыбай Каражанов (слева) и адвокат Махсут Туленбаев (справа) возле морга.
27 апреля вечером у ворот морга, где находится тело обнаруженного мертвым начальника Исатайского РОВД Алтынбека КУБАЙДУЛЛИНА, его отец и адвокат провели пресс-конференцию, сообщает "Акжайык".
Отец Кубайдуллина Калыбай КАРАЖАНОВ:
– 21 апреля примерно в 15 часов мне сообщили о задержании сына. Из Индерборского в Атырау я приехал в 17 часов и направился в финпол, чтобы увидеть его, но мне не разрешили. Я до полуночи простоял у ворот. Сюда привозили на допрос сотрудников Исатайского РОВД. Я поговорил с ними на улице. Они рассказали, что слышали крики Алтынбека и как на него кричали сотрудники финпола. Я попросил дежурного офицера позволить мне посмотреть на сына. Меня не пустили. После полуночи приехала «скорая», и спустя час медики вышли с моим сыном. Он был в наручниках в сопровождении двоих финансовых полицейских.
Во время задержания на его руках не было краски от меченых финполом денежных купюр, он крикнул, что его подставили. Ничего этого не было на оперативном видео, которое было передано в прессу, потому что плёнку вырезали.
Мне звонил заместитель начальника финпола и просил помочь найти сына, а сам выступил по телевидению о его задержании. Чего они добивались? В итоге убили его? Я видел труп сына: руки, ноги, тело в синяках и ссадинах. Это похоже на побои. Кто мог это сделать? Кроме тех, кто его забрал, никто. Моему сыну не нужны были деньги. Он вышел из простой рабочей семьи. Был честным парнем и никому не делал ничего плохого. То, что он привлекался по делу о наркотиках, неправда. Его вызвали в службу безопасности ДВД области, и там он написал заявление об увольнении из органов. Через год он снова устроился на эту работу. Всего он 14 лет проработал в полиции. У него остались трое малолетних детей.
Это была подстава. Дававший взятку – бывший оперативник, связанный с финполом, к тому же дважды он привлекался к уголовной ответственности. Я считаю, что кому-то нужна была должность Алтынбека. Незадолго до этого было нападение на него, браконьеры закидали его камнями. Возможно, это межведомственная война. В любом случае его хотела убрать финансовая полиция. Я буду жаловаться в генеральную прокуратуру и президенту страны. И я не успокоюсь… Это был мой единственный сын.
Адвокат семьи Кубайдуллиных Махсут ТУЛЕНБАЕВ:
– Родственники Алтынбека позвонили ко мне 21 апреля в 23 часа. Я зарегистрировал ордер о том, что становлюсь адвокатом Алтынбека, и приехал в офис финпола. Когда увиделся с ним, после его задержания прошло 11 часов. А по статье 134 УПК РК в течение трёх часов должен быть составлен протокол задержания. Этого не было сделано. Толком поговорить я не смог. Он сказал, плохо чувствует себя и не может отвечать на вопросы, потому что у него болит сердце. Он попросил меня вызвать «скорую». Я заметил у него на руках синяки. Мне сказали, что это от наручников. Я ответил, что таких синяков от наручников не бывает.
Приехала «скорая», измерили артериальное давление – 140. Попытались сбить давление, измерили – 130. Через 10 минут давление снова поднялось. Врачи сказали, что необходима госпитализация. Алтынбека в сопровождении двух сотрудников финпола забрали в больницу.
Сопровождать его они не имели права, потому что протокол о задержании не был оформлен, и он не мог считаться задержанным. На следующий день я написал заявление в областную прокуратуру о незаконном задержании моего подзащитного. Я буду добиваться возбуждения уголовного дела по статье 346 УК РК («Незаконное задержание»).