Фоторобот подозреваемого в похищении девочки Фоторобот подозреваемого в похищении девочки В Костанайской области нашли платок девочки, которая пропала 24 апреля. Примерно в километре от Рудного, слева от трассы, ведущей на Лисаковск, был обнаружен платок девочки, который был повязан на ее голове в момент исчезновения, сообщает информационный портал "Алау". Платок обнаружили после того, как пожилой местный житель сообщил, что видел, как мужчина нес девочку, укутанную в его куртку. На месте указанном пенсионером, и обнаружили деталь одежды. Мама опознала вещь дочери. В настоящее время на всех выездах из Рудного стоят усиленные патрули полиции. Вместе с добровольцами, они проверяют салоны и багажники всех выезжающих из города автомобилей, в надежде обнаружить пропавшую семилетнюю девочку. Ученица первого класса Виктория Ганя, в день исчезновения гуляла с подругами. Как стало известно, девочки ушли со двора, по словам мамы Вики, чуть ли не впервые. Ушли к церкви, на мост. Девочки рассказали, что к ним подошел мужчина, и в ответ на их шутку о ловле раков, предложил показать, где водятся большие раки. Вика согласилась... Напомним, семилетняя Виктория Ганя пропала со двора своего дома 24 апреля. Она была одета в куртку желтого цвета, фиолетовые колготки, на голове у нее был платок белого цвета с черными вставками, а на ногах - кроссовки серого цвета. Похищение ребенка мог совершить мужчина 30-35 лет, рост - средний, внешность - европейская, одет в кожаную куртку черного цвета и синие джинсы, на которых имеется цепочка. С информацией о пропавшей девочке и подозреваемом полиция просит обращаться по телефонам: 102, 8(714-2) 52-60-22, 52-60-21 и 8(714-31) 45252, 44893.