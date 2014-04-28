По сообщению пресс-службы Западно-Казахстанского областного суда, на судебном заседании было установлено, что 06.04.2014г. примерно в 20.30 часов, находясь в состоянии алкогольного опьянения средней степени, управляя транспортным средством марки «Тойота Камри» в пути следования по автодороге «Уральск-Желаво», в районе сауны «Медведь», допустил наезд на трех пешеходов, один из которых несовершеннолетний ребенок. После совершения ДТП правонарушитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП причинен вред здоровью указанных потерпевших, кроме того, владельцу транспортного средства причинен материальный ущерб. Судом установлено, что БРАЛИЕВ виновен в совершении административного правонарушения по ч.3 ст.467 КоАП РК и по ст. 469 КоАП РК. При этом сам правонарушитель на судебное заседание не явился. Заочным решением суда БРАЛИЕВ на пять лет лишен права управления транспортным средством.