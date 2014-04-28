Иллюстративное фото с сайта www.uralweb.ru Иллюстративное фото с сайта www.uralweb.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Экс-сотрудник органов внутренних дел, в настоящее время находящийся на пенсии, был задержан 16 апреля в  в ходе целенаправленных оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом изъяли у задержанного около 18 граммов героина. Иные подробности этого дела в пресс-службе ДВД Актюбинской области не сообщили. Однако в пресс-службе отметили, что за последние дни в Актобе по подозрению в сбыте наркотиков были задержаны еще трое мужчин в возрасте 31-го года и 40 лет. Все они арестованы. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Всего с начала 2014 года на территории Актюбинской области пресечено 39 наркопреступлений, в том числе 15 фактов сбыта. Из незаконного оборота изъято 7,5 кг наркотических средств.