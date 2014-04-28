Напомним, 34-летнего, уроженца Оренбургской области РФ, полиция считает организатором нападения на дом бизнесменов Виталия и Валентины КАРКУЛА. ТОГАЕВ ранее был судим на разбои и убийство, и последний раз вышел на свободу в 2012 году. На дом бизнесменов ТОГАЕВ и двое его подельников напали 13 января этого года. 61-летний Виталий КАРКУЛА был убит тремя выстрелами, а 59-летняя Валентина КАРКУЛА получила тяжелейшие травмы головы. Версию заказа убийства полиция отвергла сразу, мотивом преступления считается корысть. Уголовное дело расследуется по статье «Разбойное нападение, сопряженное с убийством».