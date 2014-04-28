Вам может быть интересно
Жительница ЗКО не могла продать квартиру из-за двух документов на одну недвижимость
Женщина обратилась в суд.
В Пекине состоялись «Две сессии» — ежегодное важнейшее политическое событие Китая
В Китае заложили прочный фундамент новой «пятилетки».
В мороз на трассе в Актюбинской области застрял автобус с 34 иностранцами
Иностранцам помогли полицейские.
Предприниматель взыскал с поликлиники в Уральске почти 800 тысяч тенге
Предприниматель требовал взыскать с медучреждения сумму недополученного дохода.
Казахстанцев предупредили о мошеннической схеме с выплатами по безработице для женщин в декрете
В Минтруда заявили, что распространяемые в соцсетях советы о получении таких выплат не имеют правовых оснований.
В Аксае в день референдума сделают бесплатным проезд в автобусах
Референдум состоится 15 марта.
Камеры на дорогах Казахстана начали фиксировать новые виды нарушений
Отмечается, что речь не идёт о введении новых запретов — расширяются технические возможности фиксации уже существующих видов нарушений.
Жительницу Атырау оштрафовали за содержание дома 30-килограммового питона
Питона конфисковали в доход государства.
60% детей в Казахстане пользуются соцсетями: эксперт предупредила о рисках
Эксперт Qazaq Expert Club Жанар Жаканова рассказала, как соцсети влияют на подростков и почему их публикации могут повлиять на будущее.