Фото с сайта agrobk.ru Фото с сайта agrobk.ru Наказание в виде  семи лет лишения свободы с конфискацией имущества - такой приговор вынес Бурлинский районный суд директору ТОО «Аксайский элеватор» Исламу ШУДАБАЕВУ, обвиняемому в хищении бюджетных средств в виде зерна продовольственной пшеницы на сумму более 850 млн тенге. Оглашая приговор, судья Нуртас ИБРАШОВ отметил, что Шудабаеву вменялось несколько статей: 176, ч.4 п. «г», 177 ч.4 п. «б» , 325 ч.1,2,3 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере и мошенничество). Но по статье 177 ч.4 п. «б» дело было прекращено, а по статье 325 подсудимый оправдан. Наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 2 года - таким стал окончательный приговор Бурлинского районного суда. Напомним, что директор ТОО обвиняется в хищении в период с 2009 по 2012 год бюджетных средств в виде зерна продовольственной пшеницы, принадлежащей АО "НК Продовольственная контрактная корпорация", которая находилось на временном хранении в ТОО. Между тем, сторона защиты подсудимого не согласна с вынесенным приговором и намерена подавать апелляционную жалобу.