Кадр КТК Кадр КТК В Астане полицейские задержали нескольких участников движения «Антигептил», которые выступали с лозунгами. Накануне участники скандально известного движения «Антигептил» провели очередную акцию в Астане. Они собрались возле комплекса правительственных зданий и потребовали немедленно запретить полеты ракет-носителей, сообщает телеканал КТК. «Народ просто возмущён тем, что такое впечатление создается, что о здоровье нации никто не заботится, поэтому мы выражаем свой протест, поэтому мы сегодня здесь», — сказали участники движения. Активисты громко возмущались и подробно рассказывали всем присутствующим о вреде гептила — элемента ракетного топлива, на котором и летают «Протоны». Все свои претензии и требования участники митинга написали в письме и оставили его на контрольно-пропускном пункте Ак Орды. Однако эпистолярный жанр показался протестующим слишком скучным. Внезапно они начали снимать верхнюю одежду, под которой оказались заранее приготовленные лозунги. В этот момент в происходящее и вмешались полицейские — всех активистов «Антигептила» немедленно задержали и доставили в отделение. Некоторые пытались убежать, но их быстро догнали. Как уже сообщалось, вчера с космодрома «Байконур» были запущены два спутника связи, которые стартовали на ракете-носителе «Протон-М».