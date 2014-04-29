Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Оператор проекта Кашаган - North Caspian Operating Company (NCOC) планирует полностью поменять трубопроводы на месторождении. В связи с этим возобновление добычи нефти на Кашагане в этом году не ожидается. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в NCOC. В настоящее время оператор Кашагана занимается разработкой плана полной замены трубопровода, который планируется завершить только к середине 2014 года. "Согласно текущей оценке, основанной на полученных на сегодняшний день результатах исследования, и нефтепровод и газопровод требуют полной замены, что будет подтверждено после завершения исследований", - сообщили в NCOC. Предусматривается проведение тендеров по выбору поставщиков и подрядчиков, определения спецификации материалов с использованием имеющегося основного оборудования. "В качестве меры предосторожности, чтобы не терять время, Консорциум уже приступил к проведению тендерного процесса для закупки трубных сегментов. Возобновление добычи будет зависеть от результатов исследования, которые должны быть получены к концу второго квартала 2014 года, однако возобновление добычи в 2014 году не ожидается", - прокомментировали в NCOC. В компании также отметили, что поврежденные трубопроводы предназначены для транспортировки нефти и газа с искусственного острова ("Острова D") до установки комплексной подготовки нефти и газа "Болашак". Напомним, добыча нефти на Кашагане началась 11 сентября 2013 года, но была остановлена через две недели из-за утечки газа. Производство было вскоре запущено вновь, однако в октябре была обнаружена еще одна утечка. Для проверки был выкопан участок неисправного трубопровода, части которого отправили в лабораторию в Великобритании. Специалисты предположили, что трещины в трубопроводе могли возникнуть в результате коррозии из-за воздействия сероводорода. В NCOC сообщали, что после обнаруженных в октябре 2013 года утечек на трубопроводе были начаты исследования по определению степени серьезности проблем. Ранее в СМИ сообщалось также о том, что нефтяное месторождение Кашаган могут закрыть до 2016 года, а возможно, и до 2017 годао. Согласно данным источников, близких к проекту, Кашаган будет закрыт для изготовления нового специального трубопровода, чтобы он мог противостоять воздействию токсичных газов. Кроме того, опрошенные эксперты отмечали, что за два года простоя месторождения Кашаган Казахстан может потерять около двух миллиардов долларов. Однако некоторые эксперты уверены, что данная сумма окажется намного больше.