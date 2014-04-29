Иллюстративное фото с сайта reg-vesti.ru Иллюстративное фото с сайта reg-vesti.ru Член Совета Федерации Максим Кавджарадзе предлагает создать внутрироссийскую коммуникационную сеть, закрытую от доступа из стран ЕС и США. Назвать такую систему, по его словам, можно "Чебурашка", сообщает "Дни. ру". Финансировать проект сенатор предлагает за счет регионов. Белоруссию, Армению и Таджикистан Кавджарадзе, а также страны Тихоокеанского региона предлагает взять в партнеры. "Я предлагаю создать внутрироссийскую коммуникационную сеть, чтобы ей пользовалось научное сообщество, чтобы не было утечки, если разрабатываются технологии", – цитируют сенатора РИА Новости. "У нас премьер-министр и в Facebook, и в Twitter, и все сейчас стали в социальных сетях сидеть и рассказывать, где они были и куда ходят. А ведь кто-то на серверах копит эту информацию", – предупредил Кавджарадзе. Различные проекты создания в России инфраструктуры, независимой от западных стран, стали активно появляться после того, как принятые США санкции продемонстрировали зависимость ряда сфер российской экономики.Так, в ответ на приостановку американскими компаниями Visa и MasterCard обслуживания двух российских банков было решено создать национальную систему платежных карт, в ответ на понижение суверенного рейтинга России международными рейтинговыми агентствами – появилась идея создать собственное такое агентство, высказывались также различные по своей радикальности предложения отказаться от доллара. "Как мы назовем эту информационную систему – неважно, "Крокодил Гена" или "Чебурашка", последнее даже предпочтительнее, поскольку "Чебурашки" ни у кого нет", – отметил депутат. Эксперты считают, что создание такой автономной сети – вопрос информационной безопасности целой страны, которая подвергается информационным атакам, кибератакам, а также попыткам расколоть общество.