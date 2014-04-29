stroika28 апреля на стройке по улице Молдашева, подрядчиком которой является ТОО «Таза Курылыс», погиб один из работников. По словам начальника отдела охраны труда Ержана ЗУЛКАШЕВА, трудового договора между погибшим Александром СЛАДКОВЫМ и строительной фирмой «Таза Курылыс» составлено не было. На данном строительном объекте помимо заказчика, ТОО «Таза Курылыс», директором которого является Сергей КОЗЛОВ, работает еще и генеральный подрядчик ТОО «Саулет Сервис». Погибший Александр СЛАДКОВ числился в штате именно генерального подрядчика. - 28 апреля 2014 года на строительном объекте ТОО «Таза Курылыс» один из работников ИП при демонтаже лесов, грубо нарушив требования техники безопасности, получил смертельную травму. В данном случае подрядчик оказывает материальную помощь семье, на погребение деньги выделены. Они связались с супругой погибшего, по их словам, они готовы оказывать помощь. Ответственность подрядчик понесет в соответствии с нашим законодательством после проведения расследования. Нами также будет проведено специальное расследование. Как будут установлены виновные лица, только после этого будет рассматриваться вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц, - рассказал начальник отдела охраны труда Ержан ЗУЛКАШЕВ.