По словам, трудового договора между погибшими строительной фирмой «Таза Курылыс» составлено не было. На данном строительном объекте помимо заказчика, ТОО «Таза Курылыс», директором которого является, работает еще и генеральный подрядчик ТОО «Саулет Сервис». Погибший Александр СЛАДКОВ числился в штате именно генерального подрядчика. - 28 апреля 2014 года на строительном объекте ТОО «Таза Курылыс» один из работников ИП при демонтаже лесов, грубо нарушив требования техники безопасности, получил смертельную травму. В данном случае подрядчик оказывает материальную помощь семье, на погребение деньги выделены. Они связались с супругой погибшего, по их словам, они готовы оказывать помощь. Ответственность подрядчик понесет в соответствии с нашим законодательством после проведения расследования. Нами также будет проведено специальное расследование. Как будут установлены виновные лица, только после этого будет рассматриваться вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц, - рассказал начальник отдела охраны труда Ержан ЗУЛКАШЕВ.