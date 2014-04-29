Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org В Актюбинской области на двух полицейских заведены уголовные дела за получение взятки. Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК. Так, департамент финансовой полиции по Актюбинской области возбудил уголовное дело в отношении следователя Илекского отдела полиции управления внутренних дел города Актобе. По данным агентства, полицейский получил взятку в размере 20 тысяч тенге от мужчины, который хотел избежать  статуса подозреваемого по уголовному делу о краже сотового телефона. Кроме того, за получение взятки под следствие попал начальник линейного отделения полиции станции Жайсан. Он получил взятку в размере 15 тысяч российских рублей за беспрепятственный проезд и общее покровительство гражданам Республики Узбекистан, депортированным из Российской Федерации.