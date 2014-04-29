Иллюстративное фото с сайта www.sq.com.ua Иллюстративное фото с сайта www.sq.com.ua По факту смерти начальника Исатайского районного отдела внутренних дел Атырауской области Алтынбека КУБАЙДУЛЛИНА возбуждено два уголовных дела. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz по телефону сообщил официальный представитель прокуратуры  Атырауской области Аслан НУРГАЛИЕВ. - По факту возбудили. По статье 346, часть 1 спецпрокуратура возбудила дело. По факту незаконного задержания. Также ДВД Атырауской области возбудила дело по статье 102 - по доведению до самоубийства, - сообщили в прокуратуре. Напомним, 21 апреля в Атырау финансовые полицейские задержали Кубайдуллина при получении взятки в размере 250 тысяч тенге и трех килограммов черной икры. По версии финпола, начальник райотдела полиции обещал за мзду покровительство браконьерам. 28 апреля стало известно, что майор полиции найден повешенным на одном из строящихся объектов по улице Гурьевской. Накануне, в ходе брифинга в Астане министр внутренних дел Калмуханбет КАСЫМОВ сообщил о том, что начальник РОВД  Алтынбек КУБАЙДУЛЛИН не имел нареканий со стороны руководства. Министр добавил, что специальный прокурор проведет свое расследование.