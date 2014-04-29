Иллюстративное фото с сайта lib-tour.ru Иллюстративное фото с сайта lib-tour.ru В Актобе двухлетний ребенок заблудился и провел ночь один в степи. ЧП произошло в минувшую субботу в селе Кызылжар, когда ребенок гостил у родственников своего отца. Около 8 часов вечера двухлетний Арсен незаметно для родных ушел из дома. Его отсутствие взрослые заметили спустя час. После безуспешных самостоятельных поисков они обратились в полицию. В итоге ребенок был найден на следующий день около 8 часов утра в лесополосе в двух километрах от села Кызылжар. Мальчик после 12 часов пребывания вне жилого помещения был госпитализирован с диагнозом "общее переохлаждение". В настоящее время его здоровье вне опасности.