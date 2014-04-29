Текущий ремонт автомобильных дорог Уральска в этом году проводит ТОО "Айдана". По словам директора предприятия Аветика АМИРХАНЯНА, в городе уже сейчас одновременно работают 7-8 бригад.
- Текущий ремонт не проводился уже несколько лет, и результат мы видим - дороги в плохом состоянии, - рассказал Аветик АМИРХАНЯН
. - Водители выезжают из одной ямы и тут же попадают на другие. Мы практически закончили центр города, это проспект Достык, заканчиваем Курмангазы и проспект Евразия и Абулхаир хана. В первую очередь мы проводим ремонт самых оживленных улиц, на которых ездит общественный транспорт. Эти улицы мы планируем закончить до 1 мая. Вторую часть улиц планируем закончить до 15-20 мая.
По словам директора ТОО "Айдана", выделенных на текущий ремонт средств не хватает. Дороги в плохом состоянии, и на текущий ремонт улиц, которые по плану должны увидеть ямочный ремонт, много.
- Нам на ремонт выделено 100 миллионов тенге, но этого мало, - говорит Аветик Рубенович. - Чтобы залатать все улицы, нужно в 1,5-2 раза больше денег.
Улицу Гагарина восстановит подрядчик
Между тем, по словам замначальника ЖКХ АД и ПТ г. Уральск Бекжана ТУКЖАНОВА
, всего текущий ремонт будет проведен на 70 улицах города, из них на 15 улицах с исправлением профиля, то есть ремонт с добавлением гравийно-щебеночной смеси на грунтовых дорогах. Таковых около 15, и в основном это дороги в поселковых округах.
К слову, в этом году снова будет отремонтирована улицу Гагарина от улицы Ружейникова до конечной остановки маршрута №2. Напомним, в прошлом году на данном участке был проведен средний ремонт.
- Уже после завершения работ на 1,5 километрах дороги обнаружились дефекты в виде шелушения верхнего слоя асфальто-бетонного покрытия и отделом ЖКХ было направлено письмо-претензия подрядчику ТОО "Гордорстрой"
с требованием устранить дефекты. На реконструкцию, капитальный и средний ремонт дорог по договору подрядчик дает не менее трех лет гарантии на свою работу.
По словам замначальника, этим летом ТОО "Гордорстрой" за свой счет должен провести ремонт на этом же участке дороги.
Требования к подрядчикам ужесточаются
Вообще, в этом году, как отметили в ЖКХ, требования к подрядчикам по ремонту городских автодорог, а также предприятиям, осуществляющим технадзор за ремонтными работами, будут ужесточены.
К примеру, предприятия, которые будут проводить технадзор, должны иметь не только высококвалифицированных специалистов в этой отрасли, но и лабораторию, где можно проверить качество строительных материалов. Также усиливается ответственность непосредственно самих подрядчиков.
С компаниями, допускающими грубые нарушения при проведении строительно-монтажных работ, а также игнорирующими требования отдела ЖКХ, разбираться будут уже в суде.
- Мы намерены добиваться, чтобы суд признал такую компанию недобросовестным подрядчиком с занесением в соответствующий реестр, - подчеркивает Бекжан ТУКЖАНОВ. - Применение такой меры воздействия не позволит подрядной фирме участвовать в тендерах некоторое время, она потеряет выгодные заказы и понесет убытки. Так что порядным организациям следует сто раз подумать, прежде чем идти на нарушения при проведении ремонтных работ.
Еще немного и начнется
К слову, в ближайшее время начнется капитальный ремонт уже на трех улицах Уральска, на которых уже определены подрядчики. Это ремонт участка улицы Алмазова между улицами Мендалиева и Курмангазы - ТОО «Азиятехстрой», а также улиц Чкалова и Шоссейная на участке от улицы Ружейникова до поселка Желаево - ТОО «Уральскстройинвест»
.
Вообще, практически все подрядчики, которые будут проводить капремонт автомобильных дорог - уральские предприятия.
Напомним, в этом году в Уральске будет отремонтировано порядка 40 км дорог
, или 25 улиц
. К слову, некоторые проекты будут переходящими на 2015 год.
Нужно отметить, что выделяемая сумма на ремонт дорог в два раза выше, чем в прошлом году. Если в прошлом году на ремонт было выделено 2,2 млрд тенге
, то в этом году выделяется 4,5 млрд
тенге.
Фото Медета МЕДРЕСОВА