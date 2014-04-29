Как стало известно, в Уральске на сегодняшний день на 9 объектах насчитываются 11 фонтанов. На двух из них, на площади им.Чапаева (железнодорожный вокзал) и в микрорайоне им.Кунаева сейчас идет косметический ремонт, который планируют закончить после майских праздников. Все остальные фонтаны включат завтра, 30 апреля, примерно в 17.00 часов. - Новый фонтан на Набережной мы еще не приняли, - рассказал Нур ТУЛЕУГАЛИЕВ. - В настоящее время идет акт приема-передачи. К слову, в фонтаны будут заливать не речную, а очищенную питьевую воду из гидрантов ТОО "Батыс Су арнасы". Хотя вода и питьевая, к тому же ежедневно используются препараты для очистки воды, горожан просят из фонтанов не пить. Между прочим, в самый крупный фонтан, что на площади Сырыма Датова, заливают 370 кубов воды, а в фонтан на площади Чапаева - 250 кубов воды. Фонтаны будут работать с 10 утра до 11 часов ночи.