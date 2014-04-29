Три дня ветераны ВОВ, блокадники и узники концлагерей смогут прокатиться на такси совершенно бесплатно. photo2222 По словам соучредителя такси "City" Марата КАИРГАЛИЕВА, в рамках акции "Время благородных дел", которую организовал городской акимат,  руководство такси приняло решение в течение трех дней возить ветеранов ВОВ,  блокадников и узников концлагерей на такси совершенно бесплатно. - 7, 8 и 9 мая с 8 утра до 18 часов вечера проезд будет бесплатным для данной категории людей при предъявлении  удостоверения ветерана ВОВ, - рассказал Марат КАИРГАЛИЕВ. - Данной акцией мы хотели бы выразить свое почтение, уважение и признательность участникам войны, нашим героям. Эта акция - это самая малость , что мы можем сделать в знак благодарности героям войны.