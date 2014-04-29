Фото с сайта gdb.rferl.org Фото с сайта gdb.rferl.org На сайт «Мой ГОРОД» поступило сообщение, что вчера, 28 апреля, сотрудник УСБ ДВД ЗКО Артур МУСАГАЛИЕВ совершил ДТП со смертельным исходом. Некто Иван написал, что «ДВД пытается этот факт утаить и «замять втихую».  Однако содержание сообщения в ДВД опровергли, сказав, что молодой человек сам упал прямо перед служебной машиной сотрудника УСБ. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО,  28 апреля 19.30 сотрудник управления собственной безопасности ДВД Артур МУСАГАЛИЕВ ехал на работу по улице Пугачева со стороны рынка.  В это время, по сведениям пресс-службы, по проезжей части в противоположном направлении двигался велосипедист. Пытаясь уйти от столкновения с другой машиной, он вывернул в сторону тротуара и упал прямо перед «Нивой» - служебной машиной сотрудника УСБ, за рулем которого находился Артур МУСАГАЛИЕВ. - Наш сотрудник успел вовремя затормозить, он, наоборот, вышел из машины и спросил у упавшего, не нужна ли ему помощь. Но велосипедист отказался от помощи, также он написал заявление об отказе от прохождения медицинского освидетельствования, - рассказали в пресс-службе. Выяснилось, что за рулем велосипеда был некто КНЯЗЕВ 1991 года рождения.  На вопрос, зафиксировано ли ДТП на камеру наружного наблюдения ДВД, поскольку ЧП произошло именно перед зданием департамента, в пресс-службе ответили, что все камеры направлены на Стелу.