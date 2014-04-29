Фото с сайта www.cisnews.org Фото с сайта www.cisnews.org Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что не стоит превращать интеграцию Беларуси, Казахстана и России в процесс ради процесса. Об этом он заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств в узком составе, сообщает "Новости Беларуси" Александр ЛУКАШЕНКО считает, что от того, насколько эффективным будет союз, зависит его притягательность для других стран. - Но и сам союз должен приобретать большую цельность от своего расширения, - сказал руководитель государства. - Нас никто не толкает в спину, все графики мы устанавливаем сами, но, мне кажется, превращать в процесс ради процесса по принципу: важен не результат, а участие - думаю, нам это не нужно. 1 января 2015 года мы должны будем ответить на вопросы наших граждан: куда мы пришли, что в итоге получили наши государства. Ответы у нас должны быть. Белорусская сторона придерживается позиции о целесообразности принятия новых членов по пакетному принципу без предоставления каких-либо особых условий и статусов. - Считаю, что это будет справедливо, в первую очередь по отношению к нашим странам, которые в полной мере прошли все этапы интеграционного процесса, выстрадали его, - сказал глава белорусского государства. Без откровенного, я бы сказал, мужского разговора сегодня не обойтись. У Беларуси есть свое видение складывающейся ситуации, и мы готовы открыто, по-партнерски об этом говорить, так, как мы это сделали в первой части нашего разговора, мы этому посвятили почти два часа, обмениваясь мнениями по экономическим вопросам, по тем проблемам, которые у нас встают, и по перспективам наших отношений, а также по некоторым вопросам международной обстановки. Александр ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что сегодня наступил очень важный момент. - Хотелось бы, чтобы вы, уважаемые мои друзья, покидая Минск, были в хорошем настроении. Это будет зависеть от тех решений, которые мы с вами примем, - добавил глава государства.