Иллюстративное фото с сайта eparhia.kz Иллюстративное фото с сайта eparhia.kz Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" рассказала заведующая сектором культуры г. Уральска Ирина КАКОЙЛО. По словам Ирины КАКОЙЛО, в Уральске День единства народа Казахстана начнут отмечать завтра, 30 апреля легкоатлетическим кроссом от площади Победы до площади им. Абая. К слову, пробежаться планируют не только работники акиматов, управлений и прочих, но и первые лица области и города. - 1 мая в 10 часов утра будет начнется шествие  рудовых коллективов на проспекте Достык, - рассказала Ирина КАКОЙЛО. - Планируется, что в шествии трудовых коллективов примут участие около 26 тысяч человек. На площади имени Абая состоится театрализованная концертная программа, которая ориентировочно продлится до 14.00 часов. В 13 часов в парке культуры и отдыха начнется выставка народного промысла, концерт, организованный национальным культурным обществом. Кроме этого, в дворовых клубах, домах культуры в Уральске будет проходить праздничная программа.