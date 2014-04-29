Судя по всему, огонь начался на крыше одноэтажного здания. Работают три пожарных расчета, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» с места ЧП. ashana Работники столовой, которые стояли на улице, сообщили, что жертв и пострадавших нет. ashana2 - У нас горе, но, слава богу, никто не пострадал, - сообщили женщины. ashana6 Внутри столовой также работал круглосуточный продуктовый магазин. ashana11 Несмотря на позднее время – пожар начался в районе десяти часов вечера – вокруг тушения огня собрались десятки людей, которые наблюдали за действиями огнеборцев. ashana3 Воду пожарные начали перетягивать с объекта через дорогу, для этого они частично перекрыли проспект Жангир-хана, чтобы машины не давили рукава. ashana7 К месту пожара уже прибыли дознаватели. Им предстоит выяснить причину пожара и установить ущерб. ashana9 ashana10 ashana5 Фото Медета МЕДРЕСОВА 