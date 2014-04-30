Фото с сайта NUR.KZ Фото с сайта NUR.KZ Повышение размера штрафов за нарушения ПДД в два раза, вступившее в силу сегодня, 30 апреля, автомобилисты встретили крайне агрессивно, сообщает NUR.KZ. Они уверены, что таким образом количество нарушений не изменится, зато увеличится размер взяток, которые будут брать полицейские. Своим мнением по этому поводу в интервью газете "Время" поделились сами депутаты, принявшие поправку. Мухтар Тиникеев, депутат от партии "Нур Отан", считает, что повышение штрафов в разы уменьшит случаи серьезных ДТП. "Вы вспомните, как еще несколько лет назад водители повально не пристегивались ремнями безопасности. Сейчас этого явления нет именно из-за существенных штрафов. Все хотят жить, как в Европе, но никто не хочет поступать, как европейцы. Любишь свою страну – уважай тех людей, которые тебя окружают: не кидай мусор, не плюйся, не щелкай семечки и адекватно веди себя на дороге. А чтобы повышение штрафов не привело к коррупции, необходимо строже наказывать полицейских", - говорит он. Депутат мажилиса от партии "Ак жол" Меруерт Казбекова строго заявляет – не хотите платить штраф, не нарушайте. По ее мнению, повышение размера штрафов дисциплинирует и заставляет лишний раз задуматься о последствиях. Сама депутат, водитель с 20-летним стажем, утверждает, что никогда ничего не нарушала и взяток никому не давала. Не все депутаты положительно отзываются о такой мере, как повышение штрафов. Коммунист Айкын Конуров настаивает на том, что его коллеги сами не понимают о чем говорят – многие из них не ездят за рулем самостоятельно, только с водителем. К тому же, добавляет депутат, штраф им выписывают, только если нарушение зарегистрировано на видео. "А вот остановивший на дороге депутата полицейский не решается выписать протокол об административном нарушении, - срабатывает депутатская неприкосновенность", - подчеркивает он. По словам Айгуль Соловьевой, депутата от партии "Нур Отан", никаких особых изменений повышение размера штрафов не принесет. Однако она считает, что дело здесь не в том, что это плохая мера, а в том, что у нас в стране одни нарушают, другие – наживаются. По словам депутата, необходимо менять в другую сторону менталитет народа, только тогда какие-либо меры дадут результат. Напомним, поправки в закон о дорожном движении вступили в силу сегодня, 30 апреля.