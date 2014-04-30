Иллюстративное фото с сайта politikus.ru Иллюстративное фото с сайта politikus.ru Хакеры "Киберберкута" разоблачили планы лидера партии "Свобода" Тягнибока, взломав почтовый ящик олигарха Игоря Коломойского, сообщает Lifenews. По их сведениям, на Украине готовится военный переворот: якобы планируется свергнуть председателя Верховной рады – и.о. президента Украины Александра Турчинова, а "затевается это все под Тягнибока и его "Свободу". – Понимая, что их время проходит, они решили избавиться от "Пастора" (Александр Турчинов. – Прим. ред.) и его клики, не допустить Порошенко к власти и поставить во главе страны Тягнибока. Сегодня эти планы стали достоянием гласности благодаря стараниям авторитетной хакерской группировки Anonymous Ukraine. Профессионально отработав электронный почтовый ящик Игоря Коломойского, они добыли забавное письмо олигарха к своему старому знакомому – нынешнему областному львовскому прокурору Владимиру Гуралю, – говорится в сообщении "Киберберкута". Назначенный новыми киевскими властями главой Днепропетровской области олигарх Коломойский рекомендует устроить неофициальную проверку данных "о готовящемся заговоре во главе с адмиралом Тенюхом". Он назвал и других "путчистов", в том числе и генерала Петренко – представителя Украины в НАТО, в переписке которого, как утверждают хакеры, были найдены доказательства готовящегося заговора. Группа анонимных хакеров "Киберберкут" ранее рассекретила переписку назначенного Верховной радой министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с журналистом Дмитрием Бруком. Из нее следует, что убийство Александра Музычко, застреленного в районе города Ровно, было спланировано лично министром внутренних дел Украины. Кроме того, сам Аваков, судя по этим письмам, "расплатился" с Ярошем за смерть его подельника бойцами "Беркута".