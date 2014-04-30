В Актобе осужден несовершеннолетний курсант военно-полицейской школы

В Актобе специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних вынес приговор курсанту областного специализированного многопрофильного лицея - интерната имени Есет Батыра. Подросток признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждении. Ему назначено 4 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год. Согласно материалам дела, курсант, находясь на территории лицея, поссорился с учащимся того же учебного заведения и нанес ему острым предметом ранение в область шеи. Пострадавший потерял много крови, его в тяжелом состоянии госпитализировали в областную детскую больницу. Каким именно предметом был ранен молодой человек следствию установить не удалось. На суде курсант признал свою вину, а потерпевший заявил, что простил своего обидчика.