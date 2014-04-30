Сегодня, 30 апреля, состоялся забег, посвященный Дню единства народа Казахстана. Для этой акции был перекрыт главный проспект и по нему пробежались около 1000 человек, самому младшему из которых около 10 лет. kross11Колонну возглавили первые лица области - аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и аким города Уральск Алтай КУЛЬГИНОВ. kross9Стартовал забег на площади Победы ровно в 11.00. Желающих принять участие оказалось очень много. Среди участников были простые горожане, учащиеся спортшкол города, а также большие и маленькие чиновники. kross10Среди бегунов были замечены первый замакима области Серик ШАПКЕНОВ, замакима области Бахтияр МАКЕН, руководитель аппарата акима ЗКО Марат ТОКЖАНОВ. kross8Маршрут забега был запланирован от Стелы по улице Пугачева и по проспекту Достык до площади Абая - всего чуть больше двух километров. kross2Мало кто отстал от колонны - самые первые дошли до финиша за 15 минут. kross6На площади Абая была установлена сцена, где акимы наградили самых смелых и отчаянных бегунов. krossНурлан НОГАЕВ сообщил, что массовый забег показал, что желающих заниматься физкультурой много. - Это люди, которые в первую очередь доказали себе, что они могут добиться поставленных перед собой задач. Такие акции объединяют людей, закаляют характер и волю, - сказал аким журналистам. kross5Массовая акция завершилась концертом и символичной посадкой елей возле композиции "Бастау", что находится рядом с Казахским драмтеатром. kross3 kross7  