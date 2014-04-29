Фото с сайта showbizdaily.ru Фото с сайта showbizdaily.ru Брак испанского актера Антонио Бандераса и американской актрисы Мелани Гриффит дал трещину. Отношения в паре настолько напряжены, что дело может закончиться разводом, сообщает "Дни. ру". На такие размышления светских репортеров натолкнул тот факт, что актерская чета, прожившая 17 лет в браке, провела пасхальные каникулы порознь. Так, Бандерас провел праздники в Испании, где отпраздновал Пасху в соответствии с католическими традициями. А его звездная супруга в это время находилась в США и в праздники отрывалась на фестивале Coachella Valley Music and Arts Festi­val. Как сообщает Showbiz Spy, проблемы в семье Бандераса и Гриффит начались еще в 2013 году. У испанского сердцееда был очень плотный рабочий график, тогда как Гриффит оставалась дома с их дочерью-подростком Стеллой. Основной причиной конфликта является ревность Гриффит, которая опасается, что более молодая и красивая девушка уведет ее супруга из семьи. Сам же Бандерас всячески старается сохранить брак. "Антонио глубоко религиозен. В пасхальную неделю он хотел помолиться за свой брак и семью. Он принял участие в религиозных мероприятиях Страстной недели, а также посетил своих многочисленных родственников и друзей. Между тем Мелани отрывалась на фестивале, что выглядит довольно странно, на фоне ее молящегося мужа", – заявил источник, близкий к актерской паре. Антонио Бандерас и Мелани Гриффит познакомились в 1995 году на съемках фильма "Двое – это слишком". Роман актеров развивался быстро, в итоге Гриффит рассталась со своим возлюбленным Доном Джонсом, а Бандерас развелся со своей супругой Аной Леса. Спустя год актеры официально оформили свои отношения. Также в 1996 году у них родилась дочь Стелла дель Кармен Бандерас Гриффит.