Казахстанцам официально запретили владеть "травматикой"
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал ряд документов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "Об органах внутренних дел Республики Казахстан", направленный на повышение эффективности полицейской деятельности в соответствии с международными стандартами, четкое определение задач и функций органов внутренних дел, совершенствование механизмов их взаимодействия с общественностью и укрепление социальных гарантий для сотрудников органов внутренних дел", - говорится в сообщении.
Ранее верхней палатой Парламента было предложено дополнить пункт 1 статьи 6 двумя подпунктами: 48) предоставлять по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу сведения из собственных информационных систем в соответствии с законодательством РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма; 49) представлять по запросам уполномоченного органа в области реабилитации и банкротства сведения по находящимся в производстве уголовным делам, возбужденным по преступлениям против собственности в отношении должников, признанных в установленном законом порядке банкротом или в отношении которых применена реабилитационная процедура.
Также мажилисмены одобрили поправки Сената, внесенные в сопутствующий законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности органов внутренних дел". Как отмечается в заключении профильного комитета нижней палаты, предложенные Сенатом поправки не меняют концептуальные положения законопроекта. Как известно, сопутствующим документом предусматривается внесение поправки по изъятию из гражданского оборота травматического оружия и перевод его в разряд служебного. Этот документ также подписан Главой государства, сообщает Акорда.
Согласно Закону "Об органах внутренних дел", полицейские Казахстана получат дополнительные соцгарантии. "Законопроект был дополнен специальной 6-й главой о социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел и их семей. Со стороны правительства данные предложения были поддержаны. В частности, сотрудникам ОВД предоставляются следующие социальные гарантии: выплата денежных компенсаций для целевого арендного жилья ряду сотрудников ОВД: это криминальная полиция, сотрудники следственной и оперативно-криминалистической деятельности", - сообщил ранее депутат Нурлан Абдиров.
Также законом исключается вызвавшая возмущение в обществе норма о применении сотрудниками органов внутренних дел табельного оружия без предупреждения. Документ направлен на определение системы, прав и обязанностей органов внутренних дел, обеспечение правовых гарантий сотрудникам ОВД, повышение эффективности их работы.
