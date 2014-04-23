5_SatybaldievОб этом сообщается на официальном сайте акимата г. Уральск. Сегодня, 23 апреля, аким Уральска Алтай КУЛЬГИНОВ представил активу и аппарату акимата нового заместителя акима города Марса САТЫБАЛДИЕВА. Уже бывший секретарь городского маслихата будет курировать вопросы социального блока, образования, культуры, спорта и сельского хозяйства. Работавший до этого заместителем акима города Куаныш ЕЛУБАЕВ освобожден от должности. Как стало известно, он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Куаныш ЕЛУБАЕВ  переведен в советники акима города. Всего у Алтая КУЛЬГИНОВА три заместителя: Галым ОРЫНГАЛИЕВ курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства, Кайсар МАНКАРАЕВ - вопросы финансово-экономического блока и предпринимательства. САТЫБАЛДИЕВ Марс Кадыргалиевич, 33 года. Имеет два высших образования, окончил ЗКГУ им. М.Утемисова и ЗКАТУ им. Жангир-хана, учитель истории и географии, финансист. С 2003 года работал заместителем председателя объединения юридических лиц «Ассоциация молодежи ЗКО», ведущим специалистом Январцевского сельского округа Зеленовского района ЗКО, заместителем директора ТОО «Ақжайық Жас Отау», председателем объединения юридических лиц «Ассоциация молодежи ЗКО». В 2012 году избран депутатом городского маслихата, являлся председателем постоянной комиссии по делам молодежи и социальных проблем. С 2013 года секретарь городского маслихата.