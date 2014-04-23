IMG-20140423-WA0000Девочка в шоковом состоянии госпитализирована с ожогами третьей степени, передает ИА «NewTimes.kz». Семилетняя Ариана Айтжан из Астаны получила ожоги от взрыва телефона «Samsung Galaxy S2», который находился в ее кармане. «Это случилось примерно в 18:30 в понедельник. Дочь играла во дворе. Меня рядом не было», — рассказал в среду агентству «NewTimes.kz» отец пострадавшей первоклассницы Ерлан Айтжан. «Как мне рассказали соседи, после хлопка дочка вскрикнула, и джинсы на ней тут же воспламенились. Ребенок стал кричать и звать на помощь. Соседи стащили с нее горящие джинсы, как оказалось, вместе с кожей. У нее ожог прямо до костей», — рассказал Ерлан Айтжан корреспонденту агентства. По словам папы Арианы, девочка получила ожог третьей степени, и теперь ее готовят к операции по пересадке кожи. «Мы сейчас лежим в больнице, и это надолго. Требуется пересадка кожи. Дочь в шоке, и мы все тоже. Дочь теперь боится телефонов. Я звонила в Samsung, там обещали все возместить и оплатить лечение», — сказала, в свою очередь, мама девочки Алия Камзина. Сейчас родители пострадавшей девочки заняты здоровьем дочери; после этого они намерены наказать виновных в произошедшем с Арианой. «Этот телефон — «Samsung Galaxy S2» — мы купили год назад в магазине на проспекте Республики в Астане. Сейчас мы хотим отдать телефон на независимую экспертизу. Я вчера написал в «Samsung-центр» в Москву, они просят, чтобы я прислал телефон туда. Но я не отправляю, мы хотим сначала независимую экспертизу провести. Сейчас мы занимаемся здоровьем дочери, но после я обязательно буду разбираться, почему это произошло», — отметил Е.Айтжан. Отец девочки подчеркнул, что намерен предать широкой огласке историю, произошедшую с его дочерью. «Я сейчас предупреждаю своих друзей и знакомых, чтобы были осторожны, чтобы другие дети не пострадали. Я в интернете посмотрел, такие телефоны нагревались и взрывались. Такие случаи уже были зафиксированы в Германии и других странах», — говорит отец пострадавшей. Фото с сайта NewTimes.kz