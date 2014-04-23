26 апреля 2014 года в 10.00 часов в Центре молодежного творчества (ДК ремзавода) состоится торжественное собрание, посвященное Дню памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В продолжение данного мероприятия в сквере Ремзавода будет проведена церемония закладки первого камня мемориального комплекса, посвященного ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. ОО "Инвалиды и ветераны Чернобыля ЗКО"  просят всех ветеранов и инвалидов Чернобыльской аварии, родителей, вдов погибших, общественность, молодежь принять участие в данном мероприятии. Справки по тел.: 87775205324