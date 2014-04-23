Иллюстративное фото с сайта molinari-tm.ru
Депутаты мажилиса парламента Казахстана одобрили закон о производстве и обороте алкоголя.
Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" одобрен в первом чтении, передает ИА "Новости Казахстан"
Согласно заключению комитета по финансам и бюджету, законопроектом в целях ограничения мест и времени продажи спиртных напитков предусмотрены нормы по введению запрета продажи крепких спиртных напитков, кроме ресторанов, кафе и баров, с 21 часа вечера до 12 часов дня, без разделения на будние и выходные дни, а также реализации алкогольной продукции на автозаправочных станциях.
"Законопроектом предлагается расширить перечень мест, запрещенных для торговли алкоголем. Устанавливается запрет продажи на территории и в зданиях детских учреждений, организациях образования и здравоохранения, физкультурно-оздоровительных, спортивных, спортивно-технических сооружений, стадионах, а также на автозаправочных станциях", - сказал министр финансов республики Бахыт Султанов, представляя законопроект в мажилисе.
"Также законопроектом предусматривается увеличение времени запрета (продажи алкоголя) на 15 часов, то есть с 21 вечера до 12 часов следующего дня. Это касается только изменения спиртных напитков, крепость которых составляет выше 30 градусов, на алкоголь крепостью ниже 30 градусов запрет остается прежним - с 3 часов ночи до 8 утра", - проинформировал Султанов.
По словам министра, предлагается усилить ответственность за продажу лицам до 21 года, одновременно исключив требования по 100 метрам.
"Исключение территориального ограничения обусловлено тем, что запрет на реализацию спиртных напитков гражданам до 21 года само по себе является ограничением для продажи алкоголя. Вместе с тем, сегодня размер штрафа не соответствует значительности, предусматривается увеличение штрафа в два раза", - пояснил он.
Министр отметил, что согласно проведенного Всемирной организацией здравоохранения мониторингу в рейтинге по уровню употребления спиртных напитков Казахстан занял из 188 стран мира 34 место.
"Каждый гражданин нашей страны употребляет почти 5,5 литра чистого этилового спирта или около 11 литров водки. В итоге Казахстан сегодня является самой пьющей страной Центрально-Азиатского региона", - добавил Султанов.
Также в заключении поясняется, что проектом закона предусмотрены нормы по усилению административной ответственности за нарушения установленных законопроектом требований в сфере розничной реализации алкогольной продукции и введению ежегодного лицензионного сбора за право реализации алкогольной продукции.
Кроме того, законопроект предусматривает введение приборов определения подлинности учетно-контрольной марок на алкогольной продукции в целях предостережения субъектов бизнеса от приобретения контрафактной и нелегальной алкогольной продукции.
Как отмечается в заключении комитета, в целях усиления государственного контроля в области производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции путем внедрения инновационных методов контроля над производством и снижения теневого оборота алкогольной продукции законопроектом предусмотрены нормы по установлению минимального процента использования производственной мощности и минимальных объемов производства, а также по введению модернизированных контрольных приборов учета контроля объемов производства этилового спирта и алкогольной продукции.