stroikaТри года назад рядом с домом по адресу: 4 мкр., дом 31 началось строительство двух жилых полуэлитных домов. С  начала строительства и по сегодняшний день здесь по-прежнему копают и завозят стройматериалы через двор. - Когда началась стройка этих домов, в плане было благоустройство близлежащей территории, то есть они должны были сделать дорогу, по которой они завозили кирпичи и песок. Дорога наша и без того была разбитая, ее не ремонтировали с 90-х годов. Это не единственная претензия к городским властям. Во дворе нет и никогда не было детской площадки, мы все своими силами и за счет своих средств делаем. Сейчас сколотили песочницу деткам, а песка нет. Хотели купить, но за маленькую машину просят восемь тысяч, это для нас дороговато. Вот сейчас депутат областного маслихата Валерий ГОЛОУХОВ, пообещал, что поможет с этим вопросом, - рассказала жительница дома Неля ИМАНГАЛИЕВА. Помочь разобраться с этими вопросами приехали начальник отдела архитектуры и градостроительства Виталий КУШНЕР и замакима города Галым ОРЫНГАЛИЕВ. По словам Нели ИМАНГАЛИЕВОЙ, сзади их дома №31 строят подземный паркинг уже в течение года. За весенний период "КамАЗы", завозившие на объект плиты, развезли грязь по всему двору. Все жители, чтобы добраться до остановки, вынуждены были ходить в резиновых сапогах, когда уже все дороги в городе просохли. Жители требуют, чтобы выезд на новую парковку был со стороны желаевской трассы. - Для того чтобы помочь жителям, мы пригласим подрядчика и хозяина стройки со всеми планами построек. Строить проезд к парковке нельзя через двор, во-первых, здесь проходит газовая труба, во-вторых, на этом месте проходит водопроводная труба, - рассказал Виталий КУШНЕР. По словам директора ТОО «ТазаКурылыс» Сергея КОЗЛОВА, запасной подъезд к паркингу как ни крути будет через двор, так как других путей там нет. Помимо парковки, людей также волнует вопрос с мусорными баками, которые местные бизнесмены самовольно переместили почти под окна дома. Заместитель акима  города Галым ОРЫНГАЛИЕВ пообещал разобраться со всеми требованиями жильцов этого дома.