Иллюстративное фото с сайта remarka.kz Иллюстративное фото с сайта remarka.kz В Атырау по подозрению в получении взятки задержан начальник РОВД Исатайского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 21 апреля сотрудники департамента финансовой полиции Атырауской области совместно с управлением собственной безопасности ДВД Атырауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали начальника  РОВД Исатайского района ДВД Атырауской области при получении им взятки в размере 250 тыс. тенге и 3 кг икры рыб осетровых пород от некоего гражданина за общее покровительство и бездействие при ловле рыб осетровых пород. Начальник Исатайского РОВД подозревается в оказании покровительства при незаконном лове рыбы осетровых пород в акватории Каспийского моря. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 311 УК РК - "Получение взятки", - прокомментировал происшествие заместитель начальника ДБЭКП Атырауской области Зангар ЗАНКАНОВ.