Иллюстративное фото с сайта www.pro-goroda.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. По данным пресс-службы ДВД ЗКО, вначале апреля в полицию обратился 87-летний житель села Подстепное Теректинского района. Как рассказал ветеран, он собрался идти за пенсией и надел свой пиджак, на котором висели его медали, и обнаружил, что одной медали не хватает. По "горячим следам" полицейские задержали подозреваемого в краже медали. Награду мужчине вернули.