Встреча с роженицами. Кадр КТК Встреча с роженицами. Кадр КТК В Атырау все больше родителей отказываются делать прививки новорождённым детям из-за религиозных убеждений. Они заявляют, что все лекарства от шайтана, а здоровье – в руках Всевышнего. Медики уже приводят печальную статистику: недавно двое из числа непривитых малышей заразились туберкулезом. Один из них в крайне тяжелом состоянии, сообщает телеканал КТК. Врачи областного роддома в Атырау в растерянности. Встречу, которую они организовали для матерей в хиджабах, женщины проигнорировали. Вот и молодая мама Арайлым убеждена, что только вера поможет ей и ее ребенку побороть любую болезнь. Она родила 6 дней назад, но категорически отказывается вводить малютке какие-либо инъекции. На вопрос о том, не боится ли она, что ребенок может заболеть, женщина отвечает, что "на все воля Аллаха", и если с малышом что-то случится, сожалеть она не будет. По данным медиков, в области около тысячи семей, которые отказались прививать своих детей. Всех этих малышей врачи внесли в группу риска. Соседки религиозных мамаш рассказывают, что те не просто отказываются от лекарств, но ещё и проводят агиткампанию. "Женщины, которые носят орамал, объясняют, почему нельзя делать прививки. Они говорят, что они приводят к инвалидности. Говорят, что государство заинтересовано, чтобы дети росли нездоровыми. И знаете, из шести женщин после таких лекций три тоже отказались от прививок", - рассказывает жительница Атырау Жибек Ситаева. Чтоб разубедить и образумить чрезмерно набожных женщин, врачи даже пригласили на встречу теологов. Но и эта попытка результата не принесла. "В исламе о таком запрете не говорится. Ни в одном хадисе не написано, что этого делать нельзя", - прокомментировал теолог Бекжан Жахин. В прошлом году только в областном роддоме почти 200 рожениц запретили прививать своих детей. В этом году – уже 75 матерей. Принудительно провести процедуру врачи не могут. Но и уговоры не действуют. Тем временем в Атырау уже двое непривитых малышей заразились туберкулёзом. И за помощью их родители всё-таки обратились к медикам. Тем временем в Алматы наблюдается похожая тенденция. Родители все чаще стали отказываться вакцинировать своих детей.