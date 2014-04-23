Тысячи рабочих с Кашагана могут остаться без работы
Фото с сайта kapital.kz
В Мангистауской области из-за остановки разработки месторождения Кашаган без работы могут остаться тысячи рабочих.
Объем работ в подрядных организациях снизился в 10 раз. Власти буквально вынуждены просить нефтедобывающие компании спасти рабочие места, сообщает 31 канал.
Чиновники признаются: сохранить рабочие места под силу сейчас лишь одной компании. Меморандуму о сотрудничестве между "Тенгизшевройл" и Мангистауским акиматом уже год. Вот только для того, чтобы получить хоть самый незначительный заказ от этой компании, рабочих приходится переучивать.
"Учитывая высокие требования "Тенгизшевройл" к сотрудникам, нами проводится работа по подготовке высококвалифицированных специалистов, в том числе сварщиков-трубомонтажников", - пояснила заместитель руководителя Управления инновационного развития акимата Мангистауской области Гульжан Байдуллина.
Трубопровод на месторождении Кашаган дал трещину полгода назад, спустя две недели после запуска.
Проведя исследования, эксперты обнаружили, что практически весь 95-километровый трубопровод требует замены, а на это уйдет не менее двух лет.
По оценкам экспертов, каждый день простоя месторождения обходится в семь с половиной миллионов долларов при том, что в него уже вложено порядка 50 миллиардов тех же долларов.
"После начала добычи большая часть прибыли уходит, в первую очередь, компаниям консорциума. Предполагалось, что первая нефть пойдет в 2005 году, этого не случилось. Сейчас 2014 год. Естественно, капитальные вложения в этот проект каждый раз растут, и пока компании их не окупят, Казахстан будет получать минимум с этого проекта", - считает директор НПО "Эко Мангистау" Кирилл Осин.
Уже более полугода участники проекта доказывают свою непричастность к бракованным трубам. Среди них и компания "ЕР САЙ Каспиан Контрактор" - подразделение "Lancaster Group", основатели которой - ныне действующие министры Нурлан Каппаров и Ерболат Досаев.
За вред, нанесенный экологии Казахстана, заплатят "АДЖИП ККО" и "NCOC", они выплатят в пользу госказны 134 миллиарда тенге. Между тем, в трудном положении сейчас три компании: тот самый "ЕР САЙ", "Keppel Kazakhstan" и "Kazakhstan Caspian Offshore Industries" - их объем работ упал с сорока процентов до четырех. Сейчас две из них заканчивают последний заказ - строительство баржи для нефтяной компании, а вот что будет потом, чиновники сказать не могут.
