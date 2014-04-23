phpС 18 по 20 апреля в Актобе прошел 5 чемпионат Казахстана среди студентов казахстанских вузов. В соревнованиях приняли участие более 100 студентов из Западно-казахстанской области, Атырау, Астаны, Алматы, Тараз, Туркестан, Актобе. Все призовые места в разных весовых категориях достались Уральским студентам. Первое место заняли уральские студенты Арман  УТЕУОВ и Асель ДЮСЕНОВА, второе место также заняла студентка  Диана ГАЗИЗОВА. Третье место досталось Тлегену ДАРБАЕВУ, Айкоркем КАЙРМАНОВОЙ, Дариге МАЖИТОВОЙ. Победители чемпионата примут участие в чемпионате мира, который состоится в июне этого года в Китае.