Об этом стало известно на областной сессии маслихата, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». На сессии областного маслихата были уточнены расходы областного бюджета на 12 млрд 434 млн 153 тысячи тенге. Потрачены они будут на образование, в том числе на строительство школ в районах области, реабилитационного центра несовершеннолетних, оздоровительного лагеря в селе Сары-Омир Теректинского района, спортивного зала в поселке Курглоозерное и капремонт объектов образования и т.д. На здравоохранение дополнительно выделено 484 млн тенге, которые пойдут на строительство врачебных амбулаторий в трех районах области - Бурлинском, Теректинском и Зеленовском, на разработку ПСД для строительства амбулаторий еще в двух районах, на приобретение диагностического препарата, медицинского оборудования для хранения крови, компонентов, лекарственных средств, на приобретение хроматографа, приобретение автомобиля и прочее. Еще почти 10,5 млн тенге выделено на капитальный ремонт (крыши) пищеблока медико-социального здания Круглоозерновского психоневрологического диспансера. 270 млн тенге выделено на культуру, спорт и информационное обеспечение области. Конкретно деньги пойдут на разработку ПСД на строительство центра творчества имени Кадыра Мырза Али в г.Уральск, на завершение строительства сельского дома культуры в селе Жанажол Казталовского района, на строительство специализированной школы-интерната для одаренных детей, капитальный ремонт ДЮСШ по конным видам спорта, на текущие затраты на проведение культурных мероприятий и т.д. Еще 6 млн ушло на транспорт, а точнее на субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) собщениям (Тайпак-Уральск, Жангала-Уральск, Казталов-Уральск, Каратобе-Уральск, Булдырты-Уральск, Жанибек-Уральск).