На месте крушения. ©ortcom.kz На месте крушения. ©ortcom.kz Врачи прокомментировали состояние пострадавших при сходе вагонов в Атырауской области - госпитализированы семь человек, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на заместителя главного врача по хирургической работе областной больницы Хайрекена Кадирова. "На сегодняшний день у нас находятся семь человек, трое из них в отделении травматологии. Операцию сделали двоим, находящимся в травматологическом отделении. Еще четверо лежат в отделении нейрохирургии. За истекшие сутки выписаны три человека. Состояние выписанных больных не вызывает опасений, у них было легкое сотрясение головного мозга, мы под наблюдение положили, после того, как состояние улучшилось, под расписку по желанию их выписали", - сказал Кадиров. Он добавил, что на сегодняшний день тяжелых больных нет. Ранее сообщалось, что при сходе вагонов пострадали 27 человек. Инцидент произошел вечером 19 апреля на участке Сагиз - Макат. Тогда МЧС и ДВД на транспорте давали противоречивую информацию. По данным МЧС, были госпитализированы 12 человек. В ДВД сообщили, что в больницы был доставлен 21 пассажир, а общее количество пострадавших составляло 44 человека. По факту схода вагонов Главной транспортной прокуратурой было возбуждено уголовное дело. Отметим, что движение на участке Сагиз - Макат было восстановлено к 06.00 следующего дня. ЧП привело к задержке десяти пассажирских поездов. В ликвидации последствий схода вагонов были задействованы 218 работников, два восстановительных поезда, 25 единиц автотехники. В КТЖ создана комиссия для расследования причин ЧП.